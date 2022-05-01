حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لأهالي سيناء خلال العيد

شنت مديرية التموين بشمال سيناء بعدة حملات لضبط الأسعار، والكشف عن السلع والمنتجات، حيث أكدت أماني رسلان مدير عام التموين فى شمال سيناء فى بيان لها، أن مباحث التموين يقومون بتفتيش المحال والأسواق لمراقبة الأسعار، ومصادرة المنتجات منتهية الصلاحية

وأشارت مدير عام مديرية التموين، إلى توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد.

توفير مستلزمات العيد بكميات كبيرة

وتابعت، توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها من السلع والمواد الأساسية والغذائية.

زيادة حصة الغاز والمحروقات وتشغيل المخابز طوال فترة العيد

وقالت، جرى العمل على توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي بجانب تشغيل المخابز طوال أيام العيد، والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة ونشر فرق مراقبة الأسواق، وتسجيل قضايا للمخالفين.

وأضافت رسلان أنه لا يوجد أي نقص في المواد الغذائية، وأن جميع الحصص التموينية وصلت إلى الممونين في الوقت المحدد، مشيرة أن جميع الأفران تعمل بشكل طبيعي في العيد، وأن إجازة العيد لا تشمل أفران الخبز

إعادة فتح فرن للخبز في الشيخ زويد

وأوضحت أنه تم إعادة فتح مخبز في حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد بعد إغلاقه لمدة قاربت 7 سنوات، بالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد والمحافظة والجهات المعنية، دعما للمدينة والأفران الأخرى لزيادة الطلب على الأفران.