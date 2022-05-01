العثور على جثة مسن في الشارع بالسيدة زينب.. والتحريات: جرعة «شابو» زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن في الشارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة هل الوفاة حدثت في منطقة العثور عليها، أم ان الوفاة حدثت في مكان آخر وتم نقلها الي مكان العثور عليها.

تحريات المباحث في واقع العثور على جثة مسن بالشارع

تلقي مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بالعثور على جثة مسن في الشارع، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعي «محمد.ص.م»، ع 54 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين العثور على كل متعلقاته الشخصية وبطاقة الرقم القومي، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات بأن المتوفى معروف عنه تعاطيه للمخدرات، ورجحت التحريات أن الوفاة سببها تعاطي جرعة مخدرات زائدة من مخدر الشابو.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.