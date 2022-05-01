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محمود مسلم

رئيس «النواب الأميركي»: زيارة كييف كشفت لنا حقيقة الوضع في أوكرانيا

كتب:

رؤى ممدوح
01:00 م | الأحد 01 مايو 2022
نانسي بيلوسي

نانسي بيلوسي

قالت رئيس مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إنّ زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، سمحت لنا بالوقوف على حقيقة الوضع والشعور بمسؤولية أكبر تجاه الشعب الأوكراني.

بيلوسي تزور كييف

وجاءت تصريحات بيلوسي، بعد زيارة العاصمة كييف، ولقاء الرئيس الأوكراني فودليمير زيلينسكي، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

قصف روسي عنيف على مدن أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، ناشد حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية، سكان المدينة، بعدم مغادرة الملاجئ بسبب كثافة القصف الروسي، الذي وصفته كييف بأنّه يستهدف الجميع بلا استثناء.

وقارن المواطنون الأوكرانيين بين مشاهد الدمار في مدينتهم، وتلك الفظائع التي يتحدث عنها العالم أجمع في مدينة ماريوبول المحاصرة، عقب أيام قليلة من اندلاع شرارة الحرب الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

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بقلم رؤى ممدوح