تمويل 1254 مشروعا للشباب بقيمة 35 مليون جنيه في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضاً للشباب قدرها 35 مليون و964 ألف و258 جنيه لتمويل 1254 مشروعا ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر، لتوفير 2004 فرص عمل حقيقة للشباب ليحيا حياة كريمة وذلك خلال شهر مارس الماضي.

خلق فرص عمل للشباب

أشاد محافظ الشرقية بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

تحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد

ومن جانبه أوضح الأستاذ وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة أن الجهاز قام بتقديم 8 ملايين و567 ألف و119 جنيها (إقراض مباشر) لتمويل 24 مشروع وتوفير 114 فرصة عمل، كما تم تقديم 24 مليون و87 ألف و684 جنيها (إقراض متناهي الصغر) لتمويل 936 مشروعاً، وتوفير 1835 فرصة عمل، وتقديم 3 ملايين و309 آلاف و491 جنيها (إقراض جهات وسيطة - بنوك) لتمويل 294 مشروعا، وتوفير 55 فرصة عمل لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.

أشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه تم إصدار 53 رخصة نهائية و77 رخصة مؤقتة و4 سجلات تجارية و4 بطاقات ضريبية و20 تأمينات بالإضافة إلى اصدار 239 شهادة تصنيف للمشروع و239 شهادة مزايا للعميل وكذلك 3 ندوات توعوية لتعريف المواطنين بدور الجهاز وما يقدمه من قروض لإقامة مشروعات للشباب بمختلف قرى مراكز المحافظة.