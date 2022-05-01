دينا فؤاد تتألق بإطلالة شبابية راقية وتهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك

خطفت الفنانة دينا فؤاد، الأنظار بإطلالة شبابية راقية، إذ نشرت عبر صفحتها على تطبيق تبادل الفيديو والصور «إنستجرام»، مجموعة من الصور أبهرت من خلالها جمهورها ومتابعيها، وبشكل مختلف عن جميع إطلالاتها السابقة، إذ تحرص دائما على الاختلاف والتميز والتألق.

دينا فؤاد تهنئ الجمهور بعيد الفطر

وحرصت دينا فؤاد على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنية لهم قضاء أجمل الأوقات فى العيد حيث كتبت على «سيشن» الصور: «عيد سعيد».

آخر أعمالها

كانت دينا فؤاد حققت نجاحا كبيرا في حكاية «ماريونيت» مع محمود عبدالمغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وأيضا في مسلسل «اللي مالوش كبير»، وتصدرت ترند «تويتر» بعد تألقها فى دور «قدرية» زوجة «سيف الخديوي» جسده أحمد العوضي، وبرعت في تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا في أفضل حالتها الفنية.

وتألقت بشكل كبير في جميع الحلقات، ومن قبله حققت نجاحا كبيرا في مسلسل «جمال الحريم» عبر شخصية «حنان» التي لاقت صدى واسعا عند الجمهور.