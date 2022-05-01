نادية عمارة توضح الصيغة المصرية لتكبيرات العيد ورأي الإمام الشافعي

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن تكبير العيد جاء لنكبر الله على ماهدانا ونشكره، وشرع ذلك في ختام الصيام، على أن يبدأ التكبير منذ أخر إفطار في رمضان، لافتة إلى أن مصر، درجت على الصيغة المشهورة في التكبير وهي «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرهة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ولعى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كبيرا».

صيغة التكبير عند المصريين

وأوضحت «عمارة» في برنامج قلوب عامرة المذاع على فضائية «on» أن هذه الصيغة في التكبير نشأ المصريون عليها منذ قديم الزمان وهي صيغة شرعية صحيحة، وأثنى عليها الإمام الشافعي في كتابه وأجازها، لافتة إلى أن زيادة الصلاة على النبي في التكبير أمر مشروع لأن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله عليه السلام.

تكيبر في المساجد والمنازل والشوارع

وأشارت «عمارة»، إلى أن الأصل في التكبير أن يكون في جماعة، وبصورة فردية أيضا في المساجد والبيوت والشوارع، ونعلم الأطفال التكبير، وتهتز المنازل بالتكبير شكرا لله كنوع من العبادة وعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وخاصة نعمة التوفيق في الصيام والقيام والصلاة وأداء العبادات.