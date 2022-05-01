مسابقة شهر القرآن تختتم فعالياتها اليوم.. ورضا عبد السلام يؤكد نجاحها

تأتي مسابقة شهر القرآن، واحدة من أبرز اهتمامات المواطنين، إذ تصدرت محركات البحث بشكل ملحوظ، وجرى الإعلان عن هذه المسابقة اليومية، مع بداية شهر رمضان الكريم، ونسقتها وزارة الأوقاف، بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، التي تهدف في أساسها إلى فهم القرآن الكريم بالشكل السليم، إلى جانب الجوائز اليومية التي تقدم من وزارة الأوقاف.

مسابقة شهر القرآن

أوضح الإذاعي رضا عبد السلام، رئيس محطة القرآن الكريم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مسابقة شهر القرآن استمرت على مدار شهر رمضان، وسيكون اليوم آخر أيام المسابقة، كما أكد أن أن المسابقة جاءت في المقام الأول، من أجل زيادة وعي الناس بالقرآن الكريم، وحكمته وقصصه.

وقال رئيس محطة القرآن الكريم، إن الإقبال على مسابقة شهر القرآن كان كبيرا، وفي زيادة مستمرة طوال الشهر الكريم، وهذا يدل على أن المسابقة تمكنت من تحقيق هدفها المرجو، «تمكنت مسابقة شهر القرآن من تحقيق هدفها بشكل كبير وملحوظ، بالدليل أن الإقبال عليها كان في زيادة مستمرة على مدار الشهر».

شكل أسئلة مسابقة شهر القرآن

وعن جوائز مسابقة شهر القرآن، أوضح عبد السلام، أن جوائز المسابقة كانت مقسمة بين جوائز يومية بقيمة 500 جنيه للفرد، والجوائز المجمعة بقيمة 10 ألف جنيه للمرتبة الأولى، 5 ألف جنيه للمرتبة الثانية، 4 ألف جنيه للمرتبة ثالثة، 3 ألف جنيه للمرتبة الرابعة، 2 ألف جنيه للمرتبة الخامسة.

كما لفت رضا عبد السلام، إلى شكل الأسئلة التي كان يتم طرحها ضمن مسابقة شهر القرآن، وقال: «في كل يوم من أيام رمضان تكون الأسئلة حول جزء من أجزاء القرآن، ويقدم السؤال للمستمعين من خلال وصف: موقف، شخصية أو معنى كلمة، تم ذكرهم في آية معينة من آيات الجزء، وعلى الجمهور معرفة الآية».