السيسي: حاولنا في 2013 نحل المسألة من غير مواجهة أو صراع لكن للأسف

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن كواليس يوم 3 يونيو، خلال احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أُقيمت في مركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور أبناء شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية، والأطفال الأيتام وذوي الهمم، قائلا: «طب تصدقوا بالله، حتى البيان اللي كتبناه كنا حريصين لآخر لحظة ميحصلش صدام، ولا قولنا فيه عزل رئيس ولا جماعة إرهابية ولا أي حاجة، حتى البيان اتكتب بس يمكن كتير مننا مياخدش باله».

وأضاف الرئيس السيسي: «بقول الكلام ده دلوقتي لكم، لأن كتير من الناس مكانوش مصدقين إن أنا مستعد لاجل خاطر الحقيقة والصدق والأمانة متتشوهش، والقيمة الكبيرة اللي عملها المصريين في 2013، حاولنا كتير قوي نحل المسألة من غير مواجهة أو صراع لكن للأسف، الادعاء والتشويه والشائعات حتى دلوقتي، ومحدش عايز يفكر يا ترى اللي تقال ده كان حقيقة ولا حتى نص حقيقة».

السيسي: ربنا يكفينا أهل الشر

وتابع الرئيس: «ربنا يكفينا أهل الشر، وبقول للمصريين كل سنة وانتوا طيبين وخلوا بالكم من بلدكم، والكلام ده مكانش ممكن حد يقبل في موضعي ومكاني إنه يتعمل وهو موجود، بس أنا قولت عشان كل كلمة وكل موقف ميبقاش فيه كدبة واحدة، إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا».

السيسي يشيد بدور الأجهزة الأمنية

وأشاد السيسي بدور الأجهزة الأمنية، قائلًا: «المسلسل ده طبعا فيه مشاهد لأجهزة الأمن واللي عملته، وده حجم قليل من جهد اتعمل وما زال، لكن أنا بتكلم عن وقائع خاصة بالدولة».