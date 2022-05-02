انهيار جزئي بسقف شقة ببنها دون خسائر بشرية

شهدت منطقة المنشية ببنها محافظة القليوبية انهيار جزئي بسقف بشقة دون خسائر بشرية أو إصابات حيث جرى السيطرة على الموقف، وتبين أن الانهيار جزئي وانتقلت أجهزة الأمن ومجلس المدينة للاطمئنان على الحالة وتبين أن أصحاب الشقة كانوا خارجها وأن الانهيار جزئي دون مشكلات تذكر.

لجنة للفحص

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بتشكيل لجنة لفحص المنزل وبيان سبب الانهيار والتأكد من سلامة العقار محل الواقعة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتأكد من سلامة العقارات المجاورة.

بلاغ بانهيار سقف

تلقى اللواء غالب مصطفي مدير امن القليوبية إخطارا بحدوث انهيار بأحد المنازل في منطقة المنشية بمدينة بنها حيث انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة ومجلس مدينة بنها.

تبين من المعاينة وقوع انهيار في جزء من شقف منزل قديم بمنطقة المنشية ببنها في الدور الرابع والاخير في أحد العقارات دون خسائر بشرية أو إصابات لتواجد أصحاب الشقة خارجها بمناسبة عيد الفطر وتم رفع اثار الانهيار واستدعاء لجنة هندسية لفحص الواقعة.

لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

قال المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها إنه فور تلقي البلاغ تم الدفع بكل أجهزة مجلس المدينة والأمن في إطار طوارئ العيد واستدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل وفحص أوراق الدور وتراخيصه وتأثير الانهيار على العقار والعقارات المجاورة.

أكد عبد الستار أن المنزل قديم، وجار فحص الواقعة وتبين أن الانهيار في جزء من السقف بشكل جزئي، وجار العمل على كشف ملابسات الواقعة والتأكد من سلامة العقار.