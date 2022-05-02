ضبط 5460 شخصا دون كمامة وتحريز 678 شيشة خلال 24 ساعة

وجّهت وزارة الداخلية، العديد من الحملات حرصا على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

تغريم 5444 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، في صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، عن ضبط 5460 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ5444 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 16 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 473 مخالفة

كما جرى تحرير 473 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 149 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 678 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.