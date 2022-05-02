«التعليم» تحدد موعد التواصل مع المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني، الانتهاء من التواصل مع الطلاب المرشحين للمرحلة الأولى فقط للالتحاق بها في العام الدراسي الجديد 2022-2022، موضحة أنه يجرى التواصل مع المرشحين للمرحلة الثانية بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضافت خلال ردها على استفسارات أولياء الأمور عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، أن المرحلة الأولى التم جرى التواصل مع طلابها تشمل كل الصفوف للأطفال الأكبر سنا حسب احتياج كل مدرسة والأعداد المتقدمة لها، لافته إلى أنها تهتم بدمج التعليم الأكاديمي مع النشاط الحياتي للطفل لتنمية المهارات الشخصية له من خلال أنشطة تسمى بأنشطة التوكاتسو.

أهم المعلومات عن المدارس اليابانية

- المدارس المصرية اليابانية هي مدارس مميزة.

- يختلف اليوم الدراسي في هذه النوعية من المدارس لأن اليوم الأكاديمي مرتبط بأنشطة التوكاتسو ويمارسها الطفل طوال اليوم.

- المهارات الحياتية التي يكتبسها الطفل في المدرسة تولد لديه الرغبة في عدم تركه لها.

- غير ممنوع دخول أولياء الأمور للمدارس.

- دخول أولياء الأمور يجرى وفق ضوابط ومواعيد مسبقة حرصًا على سير العملية التعليمية في اليوم الدراسي.

- يوجد تطبيق إلكتروني يسمى «وينجي جو» وهو منصة للتواصل مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وكراسة التواصل.

- تدريب المعلمين في نصف العام، ونهاية العام الدراسي على مهارات التدريس في كيفية تنفيذ المنهج المصري الجديد 2.0.

- تدريب المعلمين على أنشطة والتوكاتسو.

- مدارس قائمة على تدريس المنهج الجديد.

- أنشطة التوكاتسو تخدم المنهج بأنشطة متعددة تعمل على تحقيق التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب الحياتية والمهارية والبدنية.

- لها نظام واحد ويمكن التفرقة من مدرسة لأخرى في فلسفة تطبيق التوكاتسو.

موعد التواصل مع الطلاب المتقدمين للفروع الجديدة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت تواصلها بالطلاب المقبولين مبدئيا لعمل المقابلات الشخصية كمرحلة أولى وفقا لاحتياجات المدارس، مؤكدة أن الطلاب المتقدمين للفروع الجديدة «بور فؤاد -مرسى مطروح-مدينة المستقبل/الشروق ٣»، وسيجرى التواصل معهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.