بريد الوطن.. بياع كلام
كتب:
الوطن
08:38 م | الإثنين 02 مايو 2022
أرشيفية
يا نار كونى لمهجتى
برد وسلام
فُكِّى القيود بس احرقى
وتنورى لقلبى الطريق
وف وسط بحر الشوق يالَّه ابعتى
أشَّايه للقلب الغريق
لأملنا يالَّه علَّقى
لهمومنا يالَّه اشنقى
القلب منك مِسْتِوِى
من قُلِّتك نفسه فى لحظة يرتوى
تنسى الصدود تنسى الملام
وف بحر نن العين أنام
وتسدى ودنك عن كلامى
وهمستى
ما دمت أنا:
جوه العيون وف نظرتك
بيَّاع كلام
سامح لطف الله
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