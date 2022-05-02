بريد الوطن.. بياع كلام

يا نار كونى لمهجتى

برد وسلام

فُكِّى القيود بس احرقى

وتنورى لقلبى الطريق

وف وسط بحر الشوق يالَّه ابعتى

أشَّايه للقلب الغريق

لأملنا يالَّه علَّقى

لهمومنا يالَّه اشنقى

القلب منك مِسْتِوِى

من قُلِّتك نفسه فى لحظة يرتوى

تنسى الصدود تنسى الملام

وف بحر نن العين أنام

وتسدى ودنك عن كلامى

وهمستى

ما دمت أنا:

جوه العيون وف نظرتك

بيَّاع كلام

سامح لطف الله

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