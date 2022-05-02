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محمود مسلم

بريد الوطن.. بياع كلام

كتب:

الوطن
08:38 م | الإثنين 02 مايو 2022
أرشيفية

أرشيفية

يا نار كونى لمهجتى

برد وسلام

فُكِّى القيود بس احرقى

وتنورى لقلبى الطريق

وف وسط بحر الشوق يالَّه ابعتى

أشَّايه للقلب الغريق

لأملنا يالَّه علَّقى

لهمومنا يالَّه اشنقى

القلب منك مِسْتِوِى

من قُلِّتك نفسه فى لحظة يرتوى

تنسى الصدود تنسى الملام

وف بحر نن العين أنام

وتسدى ودنك عن كلامى

وهمستى

ما دمت أنا:

جوه العيون وف نظرتك

بيَّاع كلام

سامح لطف الله 

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