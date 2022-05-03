في 12 ساعة فقط.. أحمد حلمي يحقق 100 ألف مشاهدة بأغنية «الحركة دي»

حقق الفنان أحمد حلمي، ما يقرب من 100 ألف مشاهدة لأغنيته الجديدة «الحركة دي»، في أقل من 12 ساعة، بعد طرحها على «يوتيوب»، ضمن حملة الترويج لفيلمه «واحد تاني»، الذي استطاع أن يحقق إيرادات عالية في أول أيام عيد الفطر المبارك، متفوقا على الأفلام المطروحة في السينمات.

كلمات أغنية الحركة دي

جاءت كلمات أغنية «الحركة دي»، التي نشرتها شركة سينرجي، على النحو التالي: «آكل متاكلش.. اغلب متغلبش.. ارفض مترفضش.. حاسب متحاولش.. اشتغل اللي مايتشغلش.. واسحل اللي مايتسحلش.. لما يبقى مزاجي رايق.. بص الحركة دي.. بص بص اللقطة دي.. حتى بصوا الحركة دي».

أبطال فيلم واحد تاني

فيلم «واحد تاني» من بطولة أحمد حلمي وروبي وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وأحمد مالك ونور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

أحمد حلمي يتصدر الإيرادات

تصدر فيلم «واحد تاني» إيرادات موسم عيد الفطر حتى الآن، إذ نجح الفنان أحمد حلمي، خلال أول أيام العيد في تحقيق 5 ملايين و44 ألف جنيه، بدور العرض السينمائية، بحسب الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» .

الأفلام المنافسة بدور العرض

ينافس «واحد تاني» في السينمات، فيلمين آخرين، الأول «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، واحتل المرتبة الثانية، في إيرادات اليوم الأول، محققا 3 ملايين و623 ألف جنيه، وفيلم «زومبي» من بطولة على ربيع، في المرتبة الثالثة، محققا ما يقرب من مليونين و217 ألف جنيه.