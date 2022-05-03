إقبال كبير على شواطئ رأس البر للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر

شهدت شواطئ رأس البر بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إقبالا كبيرا من أهالي محافظة دمياط والوافدين إليها من المصطافين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك والهروب من درجات الحرارة العالية.

إقبال كبير على الشواطئ خلال إجازة العيد

كما شهدت شواطئ مدينة رأس البر ومنطقة اللسان والحدائق والمتنزهات، إقبالا غير مسبوق من جانب المواطنين لقضاء إجازة العيد بالمدينة الساحلية.

وأكدت غرفة عمليات محافظة دمياط أن جميع الاحتفالات خلال أول أيام العيد مرت بسلام، ولم تشهد الشواطئ أية حالات غرق حتى عصر اليوم.

استعدادات الأجهزة المعنية لاستقبال الوافدين على المدينة

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر استعدادها لاستقبال الأعداد المتزايدة من الوافدين على المدينة اليوم، بمنظومة الإنقاذ لحالات الغرق، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على أسعار الشواطئ لعدم استغلال الوافدين إليها والالتزام بالعقد المبرم بين مستأجري الشواطئ.

33 برجا للإنقاذ موزعين على الشاطئ

من جانبه، قال وليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر، إن شواطئ مدينة رأس البر استقبلت اليوم أعدادا كبيرة من المصطافين ورواد المدينة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك لقضاء إجازة العيد، حيث تم تزويد الشاطئ بـ5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، و5 خيم للإسعاف و33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.