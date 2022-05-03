2000 نشاط جامعى بمشاركة 600 ألف طالب لمواجهة العنف

قطاع التعليم والطلاب بالجامعات المصرية، خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/ 2022، تنفيذ 27 جامعة حكومية أنشطة لزيادة وعى الطلاب وتعزيز الانتماء للوطن، ومحاربة العنف والفساد والأفكار غير السوية والمُتطرّفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم مشروع «تكافل وكرامة».

وأوضح التقرير أن عدد الأنشطة التى تم تنفيذها بلغ 2120 نشاطاً بمشاركة 604 آلاف طالب، وتم تنظيم 171 دورة لمواجهة العنف والتطرّف والفساد، بمشاركة 87.6 ألف طالب، وتنظيم 575 دورة تدريبية فى مجال التحول الرقمى بمشاركة 114 ألف طالب، تماشياً مع توجّهات الدولة نحو الرقمنة واستخدام التكنولوجيا والتحول نحو الخدمات الإلكترونية. وأضاف التقرير أن الجامعات قامت بتنفيذ 163 دورة للتبادل الطلابى بين الجامعات، بمشاركة 4248 طالباً، و197 دورة تدريبية لتأهيل المُقبلين على الزواج (مشروع مودة) بمشاركة 50.6 ألف طالب، واستفاد 5189 طالباً من خدمات ذوى الإعاقة بجميع الجامعات الحكومية.

وأشار التقرير إلى مشاركة 280 كلية فى مشروع تكافل وكرامة، ليبلغ عدد المستفيدين 50 ألفاً، وتم إضافة 172 برنامجاً دراسياً جديداً فى 94 كلية؛ لتأهيل الطلاب وتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى. وقال د. عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الاهتمام بتنفيذ الأنشطة الطلابية المُتنوعة بجميع الجامعات الحكومية، يأتى تماشياً مع توجهات الدولة نحو البناء المُتوازن لشخصية الشباب المصرى، من خلال تنوع الأنشطة (الثقافية، والرياضية، والفنية، والعلمية).