تعيين 36 شابا وصرف 664 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

استعرض وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا مقدما من مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء، يفيد تعيين 36 شاباً ، منهم 3 شباب «قادرون باختلاف»، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 71 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

صرف منحة عيدي العمال والفطر لـ664 عاملا

وأشار التقرير المقدم من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية، إلى إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي، حيث استخرجت 11 شهادة قياس مستوى المهارة، و11 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة، فضلاً عن بدء صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 664 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 664 ألف جنيه.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 132 منشأة، والقيام بـ4 حملات تفتيش شامل، وتلقى شكوتين عمالية ما زالتا تحت البحث والدراسة، أما عن السلامة والصحة المهنية، فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت يعمل بها 520 عاملا.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.