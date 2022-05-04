ضبط 753 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأعلى من السعر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاتها التموينية المكبرة، والتي أسفرت عن ضبط 753 قضية تموينية متنوعة من بينها قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت 2 طن دقيق أبيض، و224 قضية بيع بأعلى من السعر، بإجمالى مضبوطات بلغت 11,546 طن «دقيق وزيت طعام وأرز ومكرونة ولحوم»، و12000 بيضة و250 رغيف خبز و1257 قطعة مستلزمات طبية و237 عبوة سجائر و18 إسطوانة بوتاجاز.

ضبط 247 قضية في مجال مخالفات المخابز

كما أسفرت الحملات عن ضبط 247 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 12 قضية دقيق، و5 قضايا بيع خبز بأعلى من السعر و86 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن و48 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و34 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق و25 قضايا توقف عن الإنتاج و37 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 8 أطنان دقيق بلدي، و5 قضية إستيلاء على السلع المدعومة، وبلغ إجمالي المضبوطات 20,596 طن و250 رغيف و1257 قطعة مستلزمات طبية و237 عبوة سجائر و18 إسطوانة بوتاجاز و12000 بيضة، كان أبرزها الآتي:

- ضبط 2,48 طن أرز ومكرونة ودقيق، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 2 طن دقيق مجهولة المصدر

- ضبط (2 طن دقيق بدون مستندات، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

- ضبط 2 طن فول سودانى وملح طعام، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

- ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة كفر الشيخ لتجميعه كمية قدرها 1,5طن دقيق مدعم بقصد الإتجار به بالسوق السوداء.

- ضبط 1,4 طن أرز وبقوليات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

- ضبط 1257 قطعة مستلزمات طبية «جهاز قياس السكر بالدم وكمامة وقفاز طبي، لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.

ضبط أكثر من 5 أطنان دواجن ولحم مفروم مجهولة

- ضبط 5,41 طن دواجن ومفروم لحوم مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، بحوزة مالك مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم بمحافظة القاهرة.

- ضبط 3,25 طن دقيق مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، بحوزة مالك المدير المسئول عن مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

- ضبط 4000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات، مهربة جمركياً بحوزة مالكة محل لتجارة السجائر بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.