حظك اليوم برج السرطان الخميس 5-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يوجد العديد من المميزات التي يتمتع بها مواليد برج السرطان أبرزها الكرم والإخلاص والعطاء المادي والمعنوي والعاطفي، فهم أشخاص حساسون يتعاطفون مع غيرهم ويقدمون لهم الدعم والمساندة، كما يمتلكون قدرة عاليّة على إقناع من حولهم بأنفسهم وأفكارهم، كما أنهم يتحملون المسئولية كثيرًا ويسعون بكل الطرق لتوفير الحماية لمن حولهم.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، إن الشمس تتواجد في منزل الأصدقاء بالنسبة لمواليد برج السرطان اليوم، مما يمنحهم سحرا وجاذبية.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

يبدو أن اليوم مميز لمواليد برج السرطان وفق مايخبرهم به حظك اليوم، حيث أن القمر يتواجد في برجهم اليوم مما يمنحهم القدرة على إسعاد من حولهم بطاقتهم الإيجابية التي يتمتعون بها.

عيوب برج السرطان

بجانب الصفات الإيجابية، هناك بعض الصفات السلبية التي تتواجد في مواليد برج السرطان وتتسبب في إزعاج من حولهم، أبرزها المزاجيّة حيث تتبدل مشاعره سريعا بشكل غير مفهوم وبدون أسباب، وتغلب عليه صفة السلبيّة حيث أنه يرى الجانب السلبي في الأمور التي تحدث معه، كما أنه يعيش مع الخيال ويستغرق وقتا في التفكير والاستنتاجات بالاعتماد على خياله وأفكارِه ومشاعرِه، بالإضافة إلى الشكّ فلا يعطي الأمان لأحد بسهولة أبدا؛ مما يجعله يبتعد عن الناس كثيرا لحماية نفسه من أي توقع أو شر يحصل له بسببهم.