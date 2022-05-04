الجائزة الأولى رحلة عمرة.. «أم القرى» تختتم أكبر مسابقة قرآنية بالدقهلية

اختتمت جمعية «أم القرى» الخيرية بمركز منية النصر، في محافظة الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، مسابقة القرآن الكريم للعام الـ12 على التوالي، وسط حشد من المتسابقين، بلغ عددهم 1400 متسابق في جميع المراحل، بدءاً من حفظ جزء واحد، إلى حفظ ربع القرآن، وحفظ نصف القرآن الكريم، وحفظ القرآن الكريم كاملاً، في حضور عدد كبير من المواطنين، الذين حرصوا على مرافقة أبنائهم.

أكبر مسابقة قرآنية على مستوى مركز منية النصر

وقالت الدكتورة سماح الشوربجي، منسقة ومشرفة المسابقة، إن هذه المسابقة ينتظرها الكثير من المتسابقين في كل عام خلال شهر رمضان، حيث أنها تُعد أكبر المسابقات القرآنية على مستوى مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وأضافت «الشوربجي»، في بيان صحفي قبل قليل، أن المسابقة شارك فيها أكثر من 1400 متسابق في جميع المستويات القرآنية، وفاز هذا العام 820 متسابقاً من إجمالي عدد المشاركين، وذلك طبقاً للضوابط التي وضعتها لجان التحكيم، مشيرةً إلى أن جائزة المستوى الأول رحلة عمرة، بينما يحصل باقي الفائزين في مختلف المراحل على جوائز نقدية متميزة.

تكريم 800 فائز بالمراحل المختلفة لحفظ القرآن الكريم

وقال صلاح عبد العليم، رئيس مجلس إدارة الجمعية: «أخذنا عهداً على أنفسنا منذ 12 عاماً، ونحن ننظم تلك المسابقة، ليكون القرآن ملاذنا، وسوف نقوم بتكريم 800 فائز بالمراحل المختلفة، وبفضل الله، نسير فى طريق عهدناه من 12 عاماً، وكانت البداية بجائزة عمرة واحدة، وبضع آلاف، والآن بفضل الله، أصبحت مسابقة القرآن الكريم الأكبر في الدقهلية من حيث حجم جوائزها».

وأضاف «عبد العليم» أن المسابقة أجريت على عدة مراحل، أولها التسجيل والاشتراك في المسابقة من خلال التطبيق الإلكتروني، ثم تم تشكيل لجنة الاختبارات، وجميع أعضائها من العلماء بالأزهر الشريف، ثم تم إجراء المسابقة بكل حيادية وشفافية، وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين في الدورة الـ12 من المسابقة.