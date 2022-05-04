«أمينة»: كنا بنستخدم حمام مشترك مع أسرة تانية.. دلوقتي عندنا شقة لوحدنا

توفى الزوج منذ ما يقرب من 10 سنوات وترك أمينة فرج، 62 عاماً، تعيش برفقة ابنها وابنتها داخل إحدى الغرف الصغيرة فى «الجيارة» بمصر القديمة، وكان انتقالها إلى شقة جديدة متكاملة الخدمات فى كومباوند الخيالة بمثابة عودة الحياة لهم مرة أخرى.

كانت «أمينة» تعيش فى منطقة عشوائية برفقة أبنائها ويستخدمون حماماً مشتركاً مع غرفة أخرى تسكنها أسرة شقيقتها، مؤكدة أنهم عندما أبلغوها بأنها ستنتقل إلى مكان آخر كانت تشعر بأنه صعب عليها مغادرة هذا المكان، قائلة: «كنت حاسة إنى صعب أمشى من المكان اللى اتولدت فيه وعشت فيه كل سنين عمرى لأنى كنت متعلقة بالمكان جداً».

شعرت «أمينة» بالخوف فى البداية من الانتقال إلى مكان جديد اعتقاداً منها أنه قد يكون بعيداً، وتابعت: «ماكنتش مصدقة إننا هنتنقل لمكان يكون نضيف وكويس بالشكل ده، وكمان يبقى قريب من كل حاجة ومش بعيد».

وأوضحت أنها بعدما عرفت أن المكان قريب ورأته بعينها لأول مرة اكتشفت أنها كانت مخطئة، متابعة: «أول ما شُفت الشقة كنت مبسوطة جداً وماصدقتش عينى، وحتى لو كان مستواها أقل من كده كمان كنت برضو هقول الحمد لله وهبقى راضية».

السيدة الستينية شعرت بسعادة بالغة عند تسلمها الشقة الجديدة، وعندما أصبح لديها حمام خاص بها وشقة تسترها هى وأولادها، وواصلت حديثها قائلة: «العفش كان حلو، سواء غرفتين النوم أو المطبخ أو السفرة والأنتريه، ده غير الأجهزة اللى كلها كانت موجودة، وماجبتش غير حاجات بسيطة كملنا بيها اللى ناقصنا»، مشيرة إلى أن جميع الخدمات متوافرة داخل «الخيالة» سواء مستشفى أو بريد أو مركز شباب أو إسعاف أو قسم شرطة.

وترى «أمينة» أن المشكلة الوحيدة التى تواجهها خلال الفترة الحالية هى المياه، لأن كمية المياه التى تخرج من الحنفية قليلة خلال آخر أسبوعين، مضيفة: «بلغت عن المشكلة اللى عندى ومستنية المشكلة دى تتحل قريب عشان الحاجات الحلوة تكمل».