في عيد ميلاده .. 8 معلومات مهم تعرفها عن النجم أحمد مجدي

يحتفل النجم أحمد مجدي هذا الشهر بعيد ميلاده السادس والثلاثين. بعد رحلة فنية مثيرة وممتلئة بالأعمال المميزة كممثل ومخرج، لا يزال هناك الكثير من المعلومات المثيرة التي لا يعرفها الكثيرون عن مجدي، نتعرف هنا على عدد منها.

بطل تجديف

في شبابه مارس مجدي رياضة التجديف لمدة عامين بشكل احترافي حيث شارك في العديد من البطولات على مستوى الجمهورية وفاز بعدد من الجوائز.

يعزف على الآلات التراثية

أحمد مجدي متعدد المواهب ومن المعروف عنه إجادته لعزف الموسيقى والغناء، ولكن قد لا يعرف الكثيرون أن مجدي يقوم بجمع الآلالت الموسيقية التراثية والتاريخية ويجيد العزف عليها،من هذا الآلات الكاليمبا اللاتينية، وآلة دنموي وهي آلة آسيوية، وآلة ديدج ليدو الأسترالية وآلة الأودو النيجيرية.معلم يوجايمارس مجدي اليوجا منذ أكثر من 7 سنوات، وقضى 5 أشهر في الهند يدرس اليوجا في كورس لتعليم المعلمين، وبعد عودته قام بتنظيم عدد من الورش والكورسات لتدريس اليوجا.

مدافع عن البيئة

أحمد مجدي من أكبر المناصرين للبيئة ويشارك بجهوده المستمرة في العديد من الحملات لزيادة الوعي بقضية البيئية، ومن ذلك مشاركته في حملة كفاية بلاستيك للتنويه بأخطار المواد البلاستيكية، وقد لاقت الحملة انتشارا واسعا بعد ظهور مجدي في الفيديو المخصص لها.

نباتي

يتبع أحمد مجدي حمية غذائية نباتية فلا يأكل أي نوع من أنواع اللحوم. بدأ الأمر بعد تعرفه على صديقة لا تأكل اللحوم، ومع تجربة هذه الحمية الغذائية اكتشف أنها مفيدة لصحته للغاية كما أنه لم يتأثر بغياب اللحوم، ويحافظ مجدي على هذا النظام الغذائي منذ أكثر من 14 عاما.

محب للحيوانات

أحمد مجدي يعشق الحيوانات ويقضي الكثير من أوقاته فراغه في ملاجئ الحيوانات.

يحب الرقص المعاصر

واحدة من مواهب أحمد مجدي المتنوعة هي إجادته للرقص المعاصر وسعيه الدائم لتعلم مختلف أشكال الرقص المعاصر.

عاشق للطبيعة

يرتبط اهتمام أحمد مجدي الدائم بالصحة النفسية بعشقه للطبيعة وكل ما يمت لها بصلة، ويرى أن اتصال الإنسان بالطبيعة أمر ضروري لتحسن كل جوانب حياته، فالطبيعة بالنسبة له هي أصل الإنسانية بعيدا عن مظاهر الحداثة والتكنولوجيا، ولذلك يداوم مجدي على زيارة المعالم الطبيعية من وقت لآخر مثل جبل موسى.