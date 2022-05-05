محمد طعيمة بعد نجاحه في مكتوب عليا: المسلسل استغرق عامًا لتحضيره

أعرب الفنان محمد طعيمة عن رأيه في تصدر المسلسلات الكوميدية موسم دراما رمضان 2022، إذ حقق مسلسل مكتوب عليا نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، بالإضافة إلى تصدر مسلسل الكبير أوي 6 تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان.

محمد طعيمة: الكبير أوي 6 مترسخ عند الناس من زمان

وقال محمد طعيمة إن هناك مجهود كبير ظاهر في تلك الأعمال، فضلًا عن الكتابة الحديثة للأعمال الكوميدية، موضحًا: «مسلسل الكبير أوي 6، مترسخ عند الناس بشخصياته ومواقفه والمزاريطة، موجود عند ذكريات الناس الرمضانية، ونجاح المسلسل يرجع إلى الكتابة الفريش للأستاذة سارة هجرس التي كتبت الموسم الأخير وكانت مع ورشة أحمد أمين في البلاتوه، ده السبب لأن فيه دم جديد اشتغل مع أحمد مكي وعمل الكبير السنة دي».

وأضاف: «أما مسلسل مكتوب عليا برضو إيهاب بليبل ناس فريش وحديثة طول الوقت، والمسلسل بيتحضرله بقاله سنة وخد رحلة تحضير كبيرة، متوقع يكون ده النتاج، لأن لما بنهتم بصناعة الحاجة بتطلع كده».

أبطال مسلسل مكتوب عليا

وحقق «طعيمة» نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية بعد ظهوره بشخصية «علاء» في مسلسل مكتوب عليا، والعمل من بطولة أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، هلا رشدي، إسماعيل فرغلي، محمود السيسي، عمرو عبد الجليل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

طعيمة يشارك في فيلم تسليم أهالي

وفي سياق آخر كشف «طعيمة» عن مشاركته كضيف شرف في فيلم «تسليم أهالي» للفنانة دنيا سمير غانم، مشيرًا أنهم انتهوا الفترة الماضية من تصوير الفيلم، وشارك في بطولته بجوار دنيا هشام ماجد، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي.