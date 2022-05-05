محافظ أسيوط يوجه بإزالة تجمعات القمامة ورفع كفاءة الإنارة بالطرق

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة تجمعات القمامة من الشوارع والميادين بقرى ومراكز المحافظة، وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة وخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ضمن خطة المحافظة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

حملات نظافة مكبرة في القرى والمراكز

وقال محافظ أسيوط، إنه تم تنظيم حملات نظافة مكبرة بقرى ومراكز القوصية وساحل سليم والبداري ومركز أسيوط، لافتا إلى أن الحملات اليومية تمكنت من رفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة بالشوارع ونقلها بعيدًا عن الكتلة السكنية إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بإسكندرية التحرير، وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، فضلًا عن استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وذلك باستخدام أكثر من 30 سيارة كنس آلي لشفط الأتربة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى اللوادر والحاويات والجليدر وغيرها من المعدات، كما تم شن حملات لصيانة أعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة وتركيب لمبات لها وإنارة الطرق الفرعية ومراجعة الوصلات الكهربائية لجميع الكشافات واللمبات، حيث تم تنفيذ الصيانة الدورية وجاري استكمال الطرق الفرعية لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقًا لمطالب واحتياجات ورضا المواطنين.

رؤساء المراكز المشاركة بالحملة

وقد شارك في تلك الحملات، حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وهويدة شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، ونوابهم ومسئولو قطاع النظافة والإشغالات والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات والرصد والمتابعة.