منها الملابس والأحذية والحلوى.. عيد الفطر ينعش الأسواق المختلفة

أجمع تجار الغرف التجارية، على أن هناك انتعاشة كبيرة في مبيعات الملابس والأحذية قبيل عيد الفطر، في كل محافظات الجمهورية.

فترة ما قبل العيد ساهمت بشكل كبير في إخراج الأسواق التجارية من الركود

أوضح التجار، أن فترة ما قبل العيد ساهمت بشكل كبير في إخراج الأسواق التجارية من الركود الذي شهدته العديد من القطاعات خلال الأشهر الماضية، وبينوا أن الحركة التجارية عادة ما تتراجع بعد العيد لتعود الأسواق إلى حالة الركود، خاصة أن هذه الفترة تتزامن مع الامتحانات والدروس الخصوصية.

وقال خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، إن قطاع الملابس الجاهزة، شهد انتعاشة قبيل عيد الفطر، وخاصة على ملابس الأطفال.

وتابع أن عددا كبيرا من التجار، يتخوفون من الركود ما بعد عيد الفطر واستمرارها ولا سيما بعد العيد بفترة كبيرة.

وقال المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن عددا كبيرا من قطاعات الملابس الجاهزة والحلوى ومواد البناء، قد تعاني من الركود لضعف الحركة الشرائية، خاصة أن هناك وقتا كبيرا على موعد الراتب، كما أن تزامن ذلك مع الامتحانات والدروس الخصوصية التي تلتهم جزءً كبيرا من ميزانية الأسر.

وقال شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قطاع الأحذية حقق مبيعات قبيل عيد الفطر، إلا أنها لم تحقق المستهدف، لافتا إلى أننا نتوقع ركودا في المبيعات خلال هذا الشهر.

وأضاف أن أغلب المتسوقين سيتوجهون إلى الأسواق الشعبية رغم تدني جودة السلع، لانخفاض الأسعار فيها، مقارنة التي تباع في المحال، ما خلق حالة من الركود في الوسط التجاري.

الإقبال على شراء الأحذية والمصنوعات الجلدية تراجع بشكل كبير

وأشار إلى أن الإقبال على شراء الأحذية والمصنوعات الجلدية تراجع بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار، رغم أن الفترة شهد أعياد الفطر والقيامة وشم النسيم، ولكن الحركة فى السوق ضعيفة ولا تتناسب مع المبيعات المتوقعة في هذه المواسم.

بالرغم من العروض السعرية لجذب المستهلكين، ولا سيما أن صناعة المنتجات الجلدية تعاني من ارتفاع كبير في الخامات ومستلزمات الإنتاج، ولكن المصنعين قللوا هامش الربح خوفا من الركود وزيادة المخزون.