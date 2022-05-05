آخر ملوك دولة البطالمة في مصر.. امرأة أتقنت 9 لغات وحكمت 20 عاما

يبحث كثيرون عبر محرك البحث «جوجل» عن آخر ملوك البطالمة في مصر، والذي بانتهاء عهده تسقط دولة البطالمة، بعد حكم امتد لنحو 300 سنة قبل الميلاد. وتعد الملكة كليوباترا السابعة آخر ملوك البطالمة في مصر، والتي حمكت البلاد نحو 20 عاما، وما تزال ملهمة لكثير من المبدعين من مختلف المجالات.

الدكتور حسين عبدالبصير، عالم الآثار، قال إن الملكة كليوباترا آخر ملوك البطالمة في مصر، وهي ابنة الملك بطليموس الثاني عشر، وحكمت مصر بعد صراعات مع أخيها بطليموس الثالث عشر على الحكم، بعد وفاة والديهما، إلا أن الحاكم الروماني يوليوس قيصر الموجود في الإسكندرية آنذاك حسم الصراع بين الأخين لصالح كليوباترا التي لجأت لطريقة ذكية، من خلال سجادة تخرج منها على شكل الإلهة أفروديت إلهة الجمال.

آخر ملوك دولة البطالمة في مصر.. صراعات على الحكم

واضاف «عبدالبصير» لـ«الوطن»، أن كليوباترا لجأت إلى بطليموس خلال زيارته إلى الإسكندرية، لأن روما بدأت تتدخل في الأسرة البطلمية من منتصف حكم البطالمة، وكان لها دور قوي في مصر في هذه الفترة، بل وكانت تتحكم في تولية الولاة بمصر.

وقال عالم الآثار، إن يوليوس قيصر انحاز إلى كليوباترا وأعجب بها، لتصبح بذلك آخر ملوك البطالمة في مصر، وتولت الحكم في نحو العشرين من عمرها.

اتقان 9 لغات

وأشار «عبدالبصير»، إلى أن كليوباترا آخر ملوك البطالمة في مصر كانت جميلة وذكية ومثقفة، وكانت تتقن 9 لغات، من بينها الكتابة المصرية القديمة «الهيروغليفية»، بل كانت الوحيدة من بين حكام البطالمة التى أتقنت هذا الأمر، وكانت تنظم مجلس علم يضم المثقفين والعلماء والمترجمين، ونسب إليها المؤرخون العرب الكثير من الأعمال الإيجابية، من بينها تحويل مجرى النيل إلى الإسكندرية وفنار الإسكندرية وغيرها، وذلك عكس الروايات الرومانية التي تقدمها على أنها غانية وعاهرة.

وبحسب «عبدالبصير»، أنجبت كليوباترا آخر ملوك البطالمة ولدا من علاقتها بيوليوس قيصر (قيصرون)، وعاشت معه عامين في روما، وبعد مقتله عادت إلى مصر، ثم تزوجت كليوباترا آخر ملوك البطالمة في مصر من مارك أنطونيو، والذي كان متزوجا من أوكتافيا أخت أكتافيوس أغسطس، وأنجبت أولادا منه، وأسند إليها وأولادها حكم الولايات الشرقية التي تشمل مصر وسوريا وفلسطين.

وبعد هزيمة أنطونيو في معركة أكتيوم البحرية انتحر ثم انتحرت كليوباترا آخر ملوك البطالمة في مصر، لتسقط الدولة البطلمية نهائيا عن حكم مصر، ولتتحول مصر إلى الإمبراطورية الرومانية، وليصبح أكتافيوس أول إمبراطور روماني في 30 ق. م.