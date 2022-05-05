«دلع واتدلع» لحسين الجسمي تحقق 3.5 مليون مشاهدة في يومين

تفاعل قطاع كبير من الجمهور مع أغنية حسين الجسيمي الجديدة «دلع واتدلع»، التي طرحها منذ يومين عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت ما يقرب من 3.5 مليون مشاهدة.

تفاصيل أغنية «دلع واتدلع»

أغنية «دلع واتدلع» من كلمات تامر حسين، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما.

ويقول مطلع الأغنية: «هات هات إيدى في إيدك هات شايله الدنيا مُفاجآت بتبان لنا من البدايات ليك قلبي اتسلم تسليم من غير ولا سين ولا جيم وضربلك 100 تعظيم».

الجمهور يتفاعل مع أغنية حسين الجسمي الجديدة

وتوالت التعليقات على الأغنية ومن أبرزها: «صوت السعادة لقلبك هو حسين الجسمي، أجمل من غنى باللغة المصرية»، وقال متابع آخر: «الإحساس الذي يمس وتر القلب بلا مقدمات نحبك في الله حسين الجسمي، حبيب المصريين بالذات عيد سعيد»، وأعرب آخر عن إعجابه بالأغنية قائلا: «بسمع حسين قلبي بيرقص من الفرحة بجد صوته تحفة وكلامه والأغاني بتكون روعة ده اللي اتعودنا عليه من حسين الجسمي كل صيف حاجة تفرحنا وتبسطنا طول الصيف».

نجاح أغنية طير المحبة لحسين الجسمي

وحقق حسين الجسمي نجاحا ملحوظا، من خلال أغنية «طير المحبة»، التي حققت ما يقرب من 700 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من أشعار الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم، ومكساج وماسترم جاسم محمد.