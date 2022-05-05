لو هتسافر بعد العيد.. 5 نصائح لاختيار فندق مناسب والاستمتاع برحلتك

يعشق الكثيرون السفر إلى المدن الساحلية، بعد انتهاء إجازة المناسبات والأعياد، لقضاء وقتا هادئا برفقة الأصدقاء والأقارب، ما يجعلهم يبحثون عن الفنادق المناسبة لهم ولاحتياجاتهم.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير كيفية اختيار الفندق المناسب للاحتياجات الخاصة بالمسافر، حتى يستطيعون الاستمتاع برحلتهم، وفق حديث محمد ياسر منظم الرحلات بإحدى شركات السياحة، والتي جاءت كالتالي:

كيفية اختيار الفندق المناسب عند السفر

- قبل البدء في البحث عن الفندق لاختياره قبل السفر، يجب تحديد الهدف الذي يسافر من أجله، فرحلة العمل تختلف عن نظيرتها الترفيهية والعلاجية من حيث الاحتياجات الخاصة بكل رحلة.

- إذا كان هناك مرافق في تلك الرحلة، فيجب تحديد احتياجاته أيضا، إذ يختلف الفندق حسب طبييعة الشخص المرافق، فإذا كانت الزوجة أو الأطفال فهم في حاجة إلى فندق به جميع الخدمات، ويتواجد بالقرب من الأسواق التجارية والملاهي الليلية، أما إذا كان المرافق كبار سن فهم في حاجة إلى التواجد في مكان هادئ.

تحديد طبيعة المدينة والمعالم السياحية

- يجب على المسافر أن يقوم بتحديد طبيعة المدينة التي يتوجه لها، لمعرفة إذا كانت ذات طبيعة ساحلية أو جبلية أو تتميز بتواجد المساحات الخضراء، واختيار الفندق بناء على موقعه.

- البحث عن المعالم السياحية الخاصة بالمدينة المتوجه إليها، حتى يستطيع معرفة الأماكن التي يسيخرج إليها للتنزه بها.

- معرفة وسائل المواصلات التي تستخدم في المدينة المقصود زيارتها، حتى يكون على علم بكيفية تنقله في تلك المدينة.