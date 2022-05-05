توقف أعمال البحث عن الطالب «شادي» مؤقتاً بعد 24 ساعة من غرقه بكفر شكر

حالة من الترقب والحزن سيطرت على أهالي «عزبة الجندي»، التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وأسرة الطالب «شادي محمد صلاح»، البالغ من العمر 15 سنة، الذي لقي مصرعه غرقاً في فرع دمياط بنهر النيل، أمس الأربعاء، حيث استمرت أعمال البحث عن جثته طوال الـ24 ساعة الماضية، بمعرفة أجهزة الإنقاذ النهري وفريق «غواصين الخير»، وتوقفت أعمال البحث عنه مع أخر ضوء اليوم، ومن المنتظر استئناف أعمال البحث مرة أخرى مع أول ضوء غداً الجمعة، لليوم الثاني على التوالي.

«الوطن» قدمت بثاً مباشراً لأعمال البحث عن جثة الطالب الغريق «شادي محمد صلاح»، الطالب بالمرحلة الإعدادية، الذي تعرض للغرق في نهر النيل، فرع دمياط، في ثالث أيام عيد الفطر، أثناء اللهو وقضاء الإجازة بمنطقة الغرق على ضفاف نهر النيل في كفر شكر، حيث كان يقوم بممارسة الصيد والتصوير، ولكنه نزل لغسل قدميه في النيل، فانزلقت وسقط في المياه، حيث اختفت جثته، واستمرت أعمال البحث عنه حتى مساء اليوم الخميس.

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«اطلع يا شادي عاوزين نستريح».. انهيار والد ووالدة غريق كفر شكر

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قائد «غواصين الخير»: «المنطقة صعبة»

وقال الكابتن عزب عبد الفتاح، قائد فريق «غواصين الخير»، الذي يشارك في عمليات البحث والتمشيط عن الشاب «شادي»، إن المنطقة التي غرق فيها الطالب «صعبة»، كما أن تيار المياه فيها شديد، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عمليات للبحث في عمق المياه، وفي منطقة الحشائش، وعلى الساحل، ولكن لم تظهر جثته إلى الآن.

وأضاف أنه من المتوقع أن تظهر الجثة في حالة ما إذا كانت مازالت موجودة في المنطقة، مع بدء تفاعل غازات الجسم والمعدة مع المياه، أما في حالة تحرك الجثة مع تيار المياه، فمن الممكن ظهورها على طول النيل في المنطقة من كفر شكر حتى «الـ50 عين» في زفتى بمحافظة الغربية، وهي من المناطق المتوقع ظهور الجثة فيها، في هذه الحالة.

وتابع قائد «غواصين الخير» أن أعمال البحث مستمرة، بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية، حتى ظهور الجثة، موجهاً العزاء لأسرة الشاب الغريق، داعياً إياهم إلى الصبر، حتى انتهاء عمليات البحث والتمشيط.

والد غريق كفر شكر: «راح سندي»

وحرص والد الشاب الغريق «شادي»، ويُدعى «محمد صلاح»، موظف يقيم بمدينة بنها، على التواجد في منطقة غرق ابنه، حيث ظل يدعو الله أن يرد إليه جثة ابنه، كما ردد نداءات عليه قائلاً: «اطلع يا شادي»، مؤكداً أن ابنه كان سنده، وأضاف: «كانت حنية الدنيا فيه»، مشيراً إلى أن آخر مرة شاهد فيها ابنه كانت أول يوم العيد، الذي قضاه برفقته، حيث أنه منفصل عن والدة «شادي»، وبعدها جاءه اتصال بتعرض ابنه للغرقه، ومن وقتها وهو متواجد على ضفة نهر النيل، لمتابعة البحث عن جثته.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، في وقت سابق أمس الأربعاء، إخطاراً من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب في مياه فرع دمياط بنهر النيل، في منطقة «عزبة الجندي»، التابعة للوحدة المحلية بقرية «أسنيت»، دائرة مركز شرطة كفر شكر.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري، وبالمعاينة والفحص، تبين غرق «شادي محمد صلاح»، 15 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، ويجري البحث عن جثته في منطقة الحادث.