حظك اليوم برج الثور السبت 7-5-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الثور هو ثاني الأبراج الفلكية ولديه قدرة كبيرة على التخطيط لأي مشروع بنجاح، فهو يفكر جيدا ويحسب كل شئ قبل أن يقدم على أي خطوة في حياته المهنية، لكي يكون ناجحًا في حياته، كما أنه يرفض أن يواجه عقوبات في العمل دون أن يرتكب خطأً كبيرًا لذلك.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وعليك أن تستفيد اليوم من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز وتحقيق النجاح في الحياة العملية

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك جاذبية وتدير الأحاديث مع أحبائك بنجاح مما يقوي العلاقات وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج الثور

ويتحلى مولود برج الثور بالصبر الكبير فهو يتحمل أي مسئولية أو صعاب تواجهه ايمانا منه أنه في مقابل ذلك سيشعر بالراحة والسعادة فبعد كل عسر يسر، كما أنه يحب أهله وأسرته بدرجة كبيرة ويكره أن يقوم بالتغيير أو يحدث شئ جديد في حياته، كما أنه لا يحب التغييرات المفاجئة في حياته المهنية والاجتماعية.

وأبرز عيوب برج الثور العصبية الشديدة فهو قد تصل عصبيته لشئ لا يتحمله غيره، كما أنه ينفعل بشكل سريع ولا يستطيع السيطرة على عصبيته أو حزنه.