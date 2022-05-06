لو محتاج عربية تقضي بيها مشاويرك.. خطوات شراء المستعمل بالتقسيط

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبحت السيارة من أكثرالأشياء الهامة التي يحرص المواطنين على شراءها، حتى تساعدهم في قضاء مشاويرهم الخاصة بهم دون عناء استقلال المواصلات العامة، أو تأجيرالسيارات الخاصة، خصوصا إذا كان الشخص يخرج كثيرا ويذهب للعمل يوميا، ومعر ارتفاع أسعار السيارات، بدأ العديد منهم يلجأون إلى شراء بنظام التقسيط.

وتوفر عدد من البنوك للمواطنين خدمة الحصول على قرض السيارة المستعملة للراغبين في ذلك، حتى يستطيع غيرالقادرين على شراء سيارة جديدة أن يقوموا بالحصول عليها مستعملة بالتقسيط من خلال البنوك، ويقدم البنك الأهلي المصري للعملاء فرصة الحصول على قرض السيارة المستعملة بنظام التقسيط الشهري، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الحصول على قرض السيارة المستعملة بنظام التقسيط من البنك الأهلي المصري

- يتيح البنك الأهلي المصري للراغبين في الحصول على سيارة مستعملة، فرصة الحصول على القرض الخاص يالسيارة المستعملة، على أن يكون ذلك بضمان شهادات الادخار.

- تصل نسبة التمويل لقرض السيارة المستعملة في البنك الأهلي المصري إلى نسبة 80% من قيمة السيارة.

- تصل المدة الخاصة بسداد قيمة قرض السيارة إلى 10 سنوات.

- وبالنسبة للفائدة التي يتم احتسابها على القرض الخاص بالسيارة المستعملة والتي تصل نسبتها إلى 3%

- يقوم البنك باحتساب نسبة 3% فقط من قيمة القرض كفائدة يضمان سعر الشهادة التي يسحب العميل القرض بضمانها.

- يقوم البنك باحتساب المصاريف الإدارية بنسبة 1% من قيمة القرض.

أقرب الفروع

وعلى الراغبين في الحصول على قرض السيارة المستعملة بالتقسيط الشهري التوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي وتقديم الطلب الخاص بالحصول على سيارة مستعمل بالقسط، كما أنه يجب أن يقوم بتقديم المستندات المطلوبة للحصول على القرض، والتي تتمثل في الآتي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- النموذج الخاص بالتقديم على طلب الحصول على قرض السيارة المستعملة.

- إيصال مرافق حديث «كهرباء، غاز، مياه، تليفون».

- بيان يوضح سعر السيارة.