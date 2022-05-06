مبادرة إنسانية.. «التحالف» يعلن عن تسليم 163 أسيرًا حوثيًا

في تطور دراماتيكي، اليوم الجمعة، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مغادرة طائرتين إلى مدينتي صنعاء وعدن اليمنيتين لتسليم أسرى حوثيين في إطار المبادرة السعودية الإنسانية التي تم الإعلان عنها قبل أسبوع تقريبًا.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، تم نقل 108 أسرى إلى عدن، و9 إلى مدينة صنعاء، بالإضافة إلى 9 مقاتلين أجانب جار تسليمهم إلى سفاراتهم.

تسليم بري

وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن أن 37 أسيرًا تم نقلهم برًا وتم تسليمهم لاعتبارات إنسانية، موضحًا أن عمليات التسليم التي تمت برًا نظرًا لقرب مناطق إقامتهم.

وكان المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي صرح الخميس قبل الماضي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية ستفرج عن 163 أسيرًا من الحوثيين والذين كانوا قد شاركوا في عمليات قتالية ضد المملكة العربية السعودية وذلك في إطار مبادرة إنسانية.

دعم الجهود الدولية

وأوضح المتحدث باسم التحالف أن المبادرة تأتي لدعم كل الجهود الساعية إلى إنهاء الأزمة في اليمين وإلى إحلال السلام، ودعمًا لجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة السارية في الوقت الحالي، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء بين الأطراف اليمنية لإجراء الحوار.

كما أوضح المالكي أن المبادرة تأتي لتسهيل إنهاء ملف المحتجزين والأسرى والشهداء، تماشيًا مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة، وأيضًا ما نص عليه القانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى أن هذا الملف محل اهتمام من قبل القيادة السياسية والعسكرية في المملكة العربية السعودية، حيث تؤكد دائمًا التعامل في هذا الملف من منطلق إنساني.