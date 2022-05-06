مواعيد غلق المحلات بعد رمضان 2022.. عقوبات صارمة تنتظر المخالفين

دائما ما تجدد لجنة إدارة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، تعليماتها بشأن الوضع الوبائي وتطوراته، وبناء عليه تتخذ وزارة التنمية المحلية، قراراتها بشأن مواعيد فتح وغلق المحال والكافيهات، وخلال الساعات الماضية، كثرت التساؤلات عن مواعيد غلق المحلات بعد رمضان 2022، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد غلق المحلات بعد رمضان

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن مواعيد غلق المحلات بعد رمضان 2022، يستثنى منها السوبر ماركت والمخابز والأفران، لافتا إلى أن موعد فتح جميع المحال والمولات التجارية، يكون من الساعة السابعة صباحا.

ومن المقرر وفق المواعيد المعلن عنها، أن تعود المحلات بعد نهاية شهر رمضان الكريم وإجازة عيد الفطر المبارك، للإغلاق في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، خلال أيام فصل الصيف، وفي تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، يومي الخميس والجمعة.

مواعيد عمل المطاعم والكافيهات

مواعيد عمل المطاعم والكافيهات، ستكون يوميا من الساعة الخامسة صباحا، على أن تغلق في تمام الساعة الواحدة صباحا خلال الصيف، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة يوميا، وستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية من الساعة الثامنة صباحا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفا.

عقوبات عدم الالتزام بمواعيد غلق المحلات

شددت وزارة التنمية المحلية، على جميع المحلات والكافيهات، بضرورة الالتزام بالمواعيد الغلق والفتح المقررة يوميا، والالتزام بتلك القرارات الصادرة من الوزراة، إذ قررت فرض عقوبات على من يخالف مواعيد غلق المحال بعد رمضان 2022.

ونص القانون على فرض عقوبات تبدأ بغرامة، 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وتمتد إلى الحبس عند الإصرار وتكرار تجاوز الميعاد المحدد لغلق وفتح المحلات.