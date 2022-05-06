إصابة فتاتين في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

أصيبت فتاتان بإصابات مختلفة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بنزلة كوبري الشرق اتجاة الحمرايا أمام مصنع رخام بشرق النيل، بمحافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث مروري بمنطقة الحمرايا

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مصنع رخام في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، نتج عنه إصابة فتاتين، ووجه مدير الأمن بسرعة توجيه سيارات الإسعاف ونقل المصابتين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه العناية الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات المتبعة ورفع حطام الحادث.

نقل المصابتين لمستشفى بني سويف التخصصي

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف، إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي، وتم نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية وتقديم العلاج اللازم لهما.

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي المصابتين «أروى محمد»، 19 سنة، مقيمة ببني عطية، طالبة، ومصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأشرقت طه، 21 سنة، وبها اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهما التي تعرضتا لها خلال الحادث.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.