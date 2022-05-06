ماجدة خير الله لـ«الوطن» بعد اختراق حسابها: أتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت غدا

أعربت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن استيائها لاختراق حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشر شائعة ارتباط رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة مي عز الدين.

وقالت ماجدة خير الله لـ«الوطن»: «للأسف بالفعل تعرض حسابي عبر فيسبوك للاختراق، وتم نشر خبر عن مي عز الدين وأحمد أبو هشيمة دون علمي، فقد فوجئت بسيل من المكالمات التليفونية تسألني عن صحة الخبر، وكانت المفاجأة بالنسبة لي أنا لم أكتب مثل هذه الأخبار على صفحتي وطلبت من أشقائي الدخول إلى صفحتي للتأكد وبالفعل أثبتوا عدم صحة ما تم تداوله».

15 شخصا يحاولون استعادة حسابها مرة أخرى

وأضافت خير الله: «هناك أكثر من 15 شخصا من وقت انتشار الخبر يحاولون عودة حسابي مرة أخرى، وإن شاء الله سأقدم غدا بلاغا في مباحث الإنترنت، لأنه للأسف في الصباح تم إرسال لي لينك ودخلت عليه وأعتقد من وقتها تم الاختراق».

وتابعت خير الله: «من يتابعني ويعرفني جيدا يعلم أنني عمري ما تطرقت للحياه الخاصة لأي فنان ولا أهتم بذلك أبدا وكل ما يخصني هو الجانب الفني فقط سواء الفنانين العرب أو الأجانب».

اختراق حساب الناقدة ماجدة خير الله

ومنذ ساعات قليلة، تم اختراق حساب الناقدة ماجدة خير الله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشر بوست يزعم من خلاله ارتباط رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بالفنانة مي عز الدين.