اليوم.. طلاب «خامسة ابتدائي» يؤدوا امتحان اللغة العربية الترم الثاني

تنطلق غدًا السبت الموافق 7 مايو الجاري، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022، بمادة اللغة العربية، والتي تعقد في المدارس في لجان مؤمنة جيدًا مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مثل تعقيم وتطهير المدارس، وتخصيص زائرة صحية لكل مدرسة للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراء الفحوصات الطبية في حالة شعور أي طالب بأعراض أي مرض.

تفاصيل الامتحانات

يعقد امتحان مادة اللغة العربية، ورقيًا في المدارس، بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، والأسئلة المقالية التي تهدف إلى تنمية مهارات الطالب في التفكير وإبداء الرأي، ووضعت طبقًا للمواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

استعدادات المديريات

قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، إن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، مؤكدًا أن الامتحانات من المقرر الدراسي ولا توجد بها أي أسئلة خارج المقرر.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن الامتحانات تعقد يوم ويوم حتى تتاح للطلاب فرصة لمراجعة المقررات الدراسية بشكل جيد، لافتًا إلى أن المدارس انتهت من شرح المقررات الدراسية وفق الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

من جانبه، قال محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إنه جرى تعميم تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الثاني على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بالمحافظة، موضحًا أنه جرى التنبيه على عدم التأخير في توزيع الأسئلة في المواعيد المحددة، ومنع دخول أي طالب بالهاتف المحمول للجنة الامتحانية، فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا.