أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة: مولود جديد وشائعة وفاة

شهد الوسط الفني خلال الساعات الماضيه أحداثًا كثيرة شغلت «السوشيال ميديا»، وتراوحت بين شائعات وفاة واختراق حسابات على الفيسبوك ومولود جديد وحفل زفاف.

ونستعرض خلال السطور التاليه أهم تلك الأحداث:

هاجر أحمد تستقبل مولودتها الأولى

وأعلنت الفنانة هاجر أحمد استقبالها لمولودتها الأولى «إيزابيلا»، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ نشرت «أحمد» صورة ليد ابنتها وعلقت عليها قائلة: «فاللهم انبتها نباتًا حسنا وأجعلها من عبادك الصالحين».

اختراق حساب الناقدة ماجدة خيرالله

ومن الأحداث التي شغلت «السوشيال ميديا» خلال الساعات الماضية، الخبر الذي جرى نشره عبر حساب الناقدة الفنية ماجدة خيرالله بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» بارتباط رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بالفنانه مي عز الدين.

وأكدت الناقدة ماجدة خيرالله «للوطن» أن حسابها اختُرق وستتقدم خلال الساعات القليلة المقبلة لبلاغ إلى مباحث الإنترنت على هذه الواقعة.

شائعة وفاة يحيى الفخراني

وتصدر اسم الفنان الكبير يحيى الفخراني خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث على «جوجل» بعد تردد شائعة وفاته، لينفي مصدر في نقابة المهن التمثيلية في تصريحات لـ«الوطن» هذا الخبر، مؤكدًا أن الفنان يحيى الفخراني بخير ويتمتع بصحة جسده وما تردد شائعة سخيفة.

زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

كما تصدر زفاف محمد فراج وبسنت شوقي أيضًا «التريند» ومؤشرات البحث على «السوشيال ميديا»، والذي حضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وتألق العروسين بإطلالتين مختلفتين خلال حفل الزفاف، وسبق أن الثنائي أقاما حفل زفاف العام الماضي عقب عقد القران، وشاركهما في الحفل يومها على نغمات أغنية عبدالحليم حافظ وشادية «حاجة غريبة».