إزاي تعمل مشروع «دهان سيارات»: فرصة لقرض بفائدة 5% والأرباح 380 ألف جنيه

يسعى الكثيرون إلى امتلاك مشروعهم الخاص وتوفير عائد مرتفع وتحقيق أرباح وفيرة، وذلك بواسطة إدارة نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي، فيما استعرضت دراسة حديثة كيفية إدارة مشروع لدهان وتجديد السيارات، الذي يعرف في السوق المصرية بـ«فرن دوكو السيارات».

380 ألف جنيه أرباح سنوية من مشروع فرن دوكو السيارات

فيما كشفت دراسة حديثة صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصول صافي أرباح مشروع توفير خدمة دهان وتجديد السيارات، أو فرن الدوكو، إلى حوالي 245 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مقارنة بـ380 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

وتابعت الدراسة الاسترشادية للجهاز الحكومي، أنَّ مشروع فرن دوكو السيارات يهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة واستغلال رواج وحاجه المجتمع الملحة والضرورية للنشاط المنتشر داخل السوق المصري، كاشفةً عن مساهمة المشروع الواحد في تشغيل 4 أفراد كعمالة منتظمة.

إيرادات تتخطى 2,5 مليون جنيه من خدمة دهان وتجديد السيارات في مصر

كما توقعت دراسة الجدوى الاسترشادية، وصول إيرادات المشروع إلى 1,733 مليون جنيه بنهاية العام الأول، التي تتضاعف بنهاية العام الخامس لتصل إلى حوالي 2,5 مليون جنيه، مؤكدةً أنَّ نمو حجم المبيعات السنوية بنسب كبيرة يرجع إلى سرعة دوران الخدمة وارتفاع الطلب المحلي عليها، فإنفاق جنيه واحد على المشروع يعود على صاحبه بـ4 أضعاف على الأقل.

أفاد الجهاز بأنَّ الإيرادات قادرة على تغطية كل تكاليف مشروع فرن دوكو السيارات خلال أقل من عام ونصف، مع تقديرات ألا تتجاوز الاستثمارات الكلية 131,5 ألف جنيه خلال السنوات الخمس الأولى من بدء النشاط، فيما تبلغ مساهمة صاحب المشروع حوالي 63 ألف جنيه.

قرض بنكي بقيمة 70 ألف جنيه بضمان المشروع.. والفائدة أقل من 5%

كما أشار الجهاز الحكومي إلى إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المحلية بضمان المشروع، التي يصل حجمها إلى 70 ألف جنيه، مع تسهيلات في السداد وفائدة متناقصة 5%، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لدراسة الجدوى، فإنَّ أبرز ما يميز مشروع دهان وتجديد السيارات أو فرن الدوكو، هو بساطة الآلات والمعدات والخامات التي يحتاجها، فلا يحتاج صاحب النشاط سوى لتوفير الآتي لبدء مشروعه، «كابينه دهان سيارات بمشتملاتها، وبويات ومستلزمات دهان من معجون وسنفرة».