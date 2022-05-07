تحذير عاجل من الأوقاف: نعد قائمة سوداء بالمعتدين على أي وقف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ‏تنبيهًا وتحذيرًا، مشيرا خلاله أن هيئة الأوقاف المصرية تؤكد أن مال الوقف هو مال الله وحق لما أوقف له لايسقط بالتقادم وتحذر من المماطلة في أداء حقه، معلنا أن الهيئة تعد قائمة سوداء بالمعتدين على أي وقف أو المعطلين لتنفيذ أي حكم لصالحه والمتقاعسين عن أداء حقه عليهم.

تحصيل مستحقات الوقف وحقوقه

‏وأكد وزير الأوقاف في تغريدات له عبر «تويتر»، أن هيئة الأوقاف المصرية ستستخدم كل صلاحياتها القانونية في تحصيل مستحقات الوقف وحقوقه، وتهيب بجميع المتعاملين مع هيئة الأوقاف بسرعة أداء التزاماتهم تجاه مال الوقف وسداد ما على أي منهم من مستحقات إيجاريه أو تمليكية، إذ أنها بصدد إعلان قائمة مفصلة بالمتقاعسين عن السداد .

وكان وزير الأوقاف أعلن أمس خلال مؤتمر صحفي له، أنه بعد إجازة العيد سيتم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بهيئة الأوقاف المصرية عن خطط وتطوير استثمارات هيئة الأوقاف المصرية.

مال الوقف بمثابة مال اليتيم

وأوضح «جمعة»، أن هيئة الأوقاف حققت مليارًا و600 مليون جنيه في عشرة أشهر، مؤكدًا أن مال الوقف بمثابة مال اليتيم، كل أنشطة القرآن هو من أموال الوقف، وكل ما ينفق على مراكز القرآن وجزء كبير من عمارة المساجد وتحسين أحوال الأئمة تعد من الموارد الذاتية، بالإضافة إلى مشروعات البر التي تبرعت لها الوزارة بـ50 مليون جنيه، وكذلك سيتم عمل مشروع تنمية الأسرة الريفية من خلال الإنتاج الحيواني بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وشدد على أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم، والقائم عليه كمثل القائم على مال اليتيم، وأن من أحسن فله جزاء كفالة اليتيم، ومن أساء أو قصر أو فرط فهذه مشكلة كبيرة جدًا، مضيفًا «أما المعتدون عليه فهو في حرب مع الله، لأنه مال الله، وستجدد الأوقاف قائمة سوداء لمن يعتدي على مال الأوقاف».