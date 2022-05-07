إصابة اثنين في تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

أصيب اثنان في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق قرية الحرجة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم السبت، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة لهما بمعرفة أطباء المستشفى.

تصادم دراجتين ناريتين في بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث مروري ناتج عن تصادم دراجتين ناريتين بطريق قرية الحرجة التابعة لمركز ناصر، والذي وجه بسرعة توجيه سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق الإسعاف في محافظة بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارتا إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

اسمي المصابين

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من محمد فارس أحمد، 20 سنة، مقيم قرية الحرجة بمركز ناصر، مصاب بكسر بالقدم اليمنى، مع جروح وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم، وسعيد حسن أبو سريع، 35 سنة، مقيم في قرية الحرجة، ومصاب اشتباة كسر بالفقرات العنقية، وإشتباه ما بعد الإرتجاج، جرى إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث، كما قدم أطباء مستشفى بني سويف التخصصي كافة الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين.