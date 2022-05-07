كيف تصبح مليونيرا من تجارة الخُردة وقطع الغيار؟.. دراسة توضح التفاصيل

قصة كفاح عبد الغفور البرعي، الذي أصبح مليونيرا من تجارة الخُردة وقطع غيار المعدات الثقيلة، راودت أحلام الكثيرين من متابعي الدراما المصرية التي عرضت لمحات من طريق رجل أعمال شق طريقه بالصبر والمثابرة، فيما أنَّ دراسة حكومية تؤكد بالأرقام أنَّ حلم الملايين ليس مجرد خيال أو حصري على بعض الأشخاص، بل يمكن تحقيقه بالعمل الجاد.

410 آلاف جنيه صافي أرباح سنوية من تجارة قطع الغيار

كشفت دراسة جدوى استرشادية صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول صافي أرباح مشروع تجارة الخُردة وقطع غيار المعدات الثقيلة إلى 280 ألف جنيه بنهاية العام الأول من بدء النشاط التجاري، فيما يتضاعف صافي الربح ليقترب من 410 آلاف جنيه بنهاية العام الخامس.

عائد مرتفع من تجارة الخُردة

وأضافت الدراسة الحكومية، أنَّ حجم المبيعات السنوية المتوقع بنهاية العام الأول، يصل إلى نحو 2,7 مليون جنيه، مقارنة بـ3,8 مليون جنيه بنهاية العام الخامس، إذ تتميز تجارة الخُردة وقطع الغيار بسرعة الدوران وارتفاع الطلب المحلي عليها، حتى أنَّ الإيرادات تستطيع أن تغطي كافة النفقات والتكاليف للمشروع خلال عام واحد من بدء النشاط.

وتابع الجهاز في دراسته، «تقدر الاستثمارات الكلية لمشروع تجارة قطع غيار المعدات الثقيلة بأقل من 296 ألف جنيه خلال السنوات الخمس الأولى، فيما تبلغ مساهمة صاحب النشاط أو التجارة بأقل من 66% من المبلغ، مع إمكانية تمويل باقي النفقات من خلال الحصول على قرض بنكي بضمان المشروع بفائدة متناقصة 5% والسداد على أقساط، في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

توفير فرص العمل وبساطة الآلات والمعدات

وأشارت الدراسة، إلى مساهمة المشروع في توفير فرص عمل ومصدر كسب شريف، حيث تحتاج تجارة قطع الغيار إلى توظيف 4 عمال، كما أنَّه لا يحتاج إلى العديد من الآلات والمعدات، لاعتماده في نشاطه على تجارة وبيع قطع غيار المعدات الثقيلة فقط.