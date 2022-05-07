ضبط مرتكبي واقعة اعتراض سائحتين بالأهرامات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مجموعة من الصبية لاعتراضهم سائحتين بمنطقة الأهرامات في الجيزة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد باعتراض مجموعة من الصبية طريق سائحتين في الأهرامات.

التقاط الصور مع السائحتين

وبالفحص تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أية بلاغات في هذا الشأن، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد وضبط هؤلاء الصبية «13 طالبا أعمارهم تتراوح ما بين 13: 15 عاما» كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية في الأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر، وأفادوا بأنهم حال مشاهدتهم لسائحتين حاولوا التحدث والتقاط الصور معهما، وأن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش.

نشر الفيديو على مواقع التواصل

كما تبين أن أحد المرشدين السياحيين صور ونشر المقطع المشار إليه على جروب خاص بالمرشدين السياحيين على الواتس آب، وقام مرشد آخر بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.