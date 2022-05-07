نواب ينعون شهداء حادث سيناء: عمل إرهابي خسيس والشعب يقف خلف قيادته

أدان عدد من النواب الهجومَ الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين.

وأكد النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب وأمين حزب الشعب الجمهوري بالمنيا، أن الحادث الارهابي الخسيس محاولة فاشلة ويائسة لزعزعة الاستقرار في مصر بعد القضاء على فلول الإرهاب بسيناء.

وتابع أحمد حتة في تصريح لـ«الوطن» أن أبطال القوات المسلحة هم شهداء عند الله، مقدما تعزيته للقوات المسلحة وأسر الشهداء.

أحمد حتة يترحم على شهداء الوطن

وقال حتة: «رحم الله أبطال القوات المسلحة الذين تصدوا لمحاولة إرهابية استهدفت نقطة رفع مياه شرق القناة واستشهد خلالها ضابط و١٠ جنود وأصيب ٥ أفراد.. وجار ملاحقة العناصر المتورطة في الحادث وحفظ الله مصر وأبطالها من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية وجعلهم مصدر أمان يصد عن أرض الكنانة كل محاولات التخريب».

عبدالله زين ينعى شهداء الوطن

ومن جانبه أدان النائب محمد عبدالله زين الحادث الإرهابي الآثم، واعتبره عملا خسيسا وجبانا ولا يعبر عن وجود إرهاب بل فلول لهذا الإرهاب.

وأكد زين في تصريح لـ«الوطن» ثقته في القوات المسلحة والشرطة وقدرتها على القضاء على فلول الإرهاب بسيناء.

ونعى النائب إبراهيم نظير عضو محلس النواب، شهداء القوات المسلحة، مؤكدا أنهم أبطال وأن القوات المسلحة ستثأر ممن قام بهذا العمل الإرهابي الجبان.