قبل غلق باب التقديم.. اعرف التفاصيل الكاملة لحج الجمعيات 2022

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، غلق باب التقديم أمام أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء الحج 2022، يوم الخميس المقبل الموافق 12 مايو 2022، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل كل بيانات الحجاج على بوابة الحج الموحدة المصرية.

ولفتت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن حج الجمعيات الأهلية تابع لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وتنظم الرحلة المؤسسة القومية لتيسير الحج.

كيف يمكن التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2022؟

- التقديم يكون أونلاين أو من خلال الجمعيات الأهلية المقدمة لخدمة تيسير الحج، وفي حالة عدم المعرفة بالتقديم يتم الاستعانة بالإدارة الاجتماعية أو مديرية التضامن الاجتماعي لمعرفة أقرب جمعية يمكن التقديم بها.

- ما الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم؟

- بطاقة سارية لمدة 6 شهور على الأقل.

- يكون السن للذكور أو الإناث بمحرم 25-65 سنة، السن للإناث بدون محرم 45-65 سنة.

- أصغر سن للمحرم 18 سنة.

- يشترط الخلو من الأمراض التالية «الأورام، فشل الكلى، تليف الرئة، الحالات المتقدمة لأمراض القلب والأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأمراض النفسية والزهايمر».

- ما هي أسعار الفنادق هذا العام؟

لم يتم تحديد الأسعار حتى الآن، وسيتم الإعلان فورا بمجرد صدور التعليمات، وسيتم الإعلان عن برنامج رحلة الحج عقب غلق باب التقديم للحج وقبل إجراء القرعة.

هل يتم توفير مشرفين للحج؟

- مع كل 45 حاج مشرف يتولى مسئوليتهم بداية من الانطلاق حتى العودة لأرض الوطن، والبعثة متواجدة على الأرض لحل كل مشاكل الحجاج التى من الممكن أن يواجهوها .

ما هو الموعد الذي يحسب فيه السن؟

30 يونيو 2022، ولكل شخص الحق في التقدم لجهة واحدة فقط، والتقديم مفتوح حتى الخميس المقبل الموافق 12 مايو 2022.

هل يجوز لمن تجاوز 65 سنة أو سبق له الحج أن يرافق زوجته؟

- لا يوجد أي نوع من أنواع الاستثناءات في سابقة الحج أو السن.