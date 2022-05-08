تشييع جثمان ضابط مرور في مسقط رأسه بكفر الشيخ.. لقي مصرعه بحادث سير

شيع أبناء قرية المشارقة التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، جثمان النقيب محمد أسامة عطية، الضابط بإدارة مرور الإسكندرية، والذي لقي مصرعه إثر حادث أليم وقع مساء أمس السبت، على طريق سيوة بمحافظة مرسى مطروح، وأدى لوفاته وضابط آخر.

وجرى تشييع الجثمان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط تواجد عشرات من زملائه وأقاربه وأهل قريته والقرى المجاورة، ووسط انهيار أسرته التي أكدت أنه كان في طريقه لقضاء إجازة هو وأحد أصدقائه في سيوة بمرسى مطروح، وانقلبت بهما السيارة ما أدى لمصرعهما معا.

دفن الجثمان في مقابر الأسرة بسيدي سالم

وقالت رحاب رشاد مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وزوجة عم الضابط المتوفى، إن الجثمان وصل في أول ساعات اليوم وجرى تشييعه ودفنه في مقابر أسرته بالمشارقة، مضيفة أن النقيب محمد كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وكان محبا للخير وبارا بأهله.

الضابط المتوفى كان دمث الخلق ومحبا للخير

وأضافت في تصريح لـ«الوطن»، أن الضابط المتوفى هو ابن شقيق زوجها، وأنهم تلقوا الصدمة ولم يستوعبوها حتى الآن، إذ كان الضابط في مقر عمله خلال أيام عيد الفطر المبارك بسبب حالة الطوارئ التي رفعتها مديريات الأمن، وأثناء ذهابه هو وأصدقائه لقضاء الإجازة بعد العيد انقلبت بهم السيارة فلقوا مصرعهم.

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بينهم ضابطان في إدارة مرور الإسكندرية، وأصيبت سيدة بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة عند علامة الكيلو 77 على طريق «سيوة - مطروح».