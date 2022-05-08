النقل تضيف محطتي «ألماظة» و«سوان» في نطاق مطروح للقطار الكهربي السريع

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن إضافة محطتي ركاب جديدتين في مشروع إنشاء القطار الكهربي السريع بين «السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح»، في نطاق محافظة مطروح.

القطار الكهربائي السريع

وقال وزير النقل، في المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل قرار إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع في المسافة من برج العرب حتى مطروح، والذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، إنّه سيتم إضافة محطتي ركاب جديدتين هما محطة «سوان» بين محطتي الضبعة ورأس الحكمة، ومحطة «ألماظة» بين محطتي رأس الحكمة ومطروح.

وأوضح الوزير، أنّ تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء السابق بشأن المنفعة العامة لأراضي تنفيذ القطار الكهربائي السريع، يأتي في ضوء الطبيعة الخاصة للمشروع، والتي تقتضي تعدد مواقع العمل، ونظرا لتعذر حصر جميع ملاك الأراضي، والعقارات المتداخلة مع المشروع، ومساحة ما يملكه كل منهم، وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية، إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام، وبدء أعمال اللجان المختصة في الحصر.

زيادة مساحة أماكن انتظار السيارات ومحطات التغذية

وأشار إلى أنّ تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، يتطلب إضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة بنطاق محافظات الإسكندرية ومطروح، لتنفيذ المحطتين الجديدتين، فضلا عن زيادة مساحة أماكن انتظار السيارات، ومحطات التغذية المطلوبة لبعض المحطات، طبقاً لنتائج دراسات النقل.

ولفت إلى أنّه سيتم تدبير نصف مليار جنيه، وفقا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2021/ 2022، اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين، وسيتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال 3 أشهر، من تاريخ صدوره، طبقا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.