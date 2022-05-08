الحالة الصحية للملك سلمان.. فحوصات غير محددة وتهدئة بشأن وضعه الصحي

ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية، اليوم الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود نقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات غير محددة في أبرز تطورات الحالة الصحية للملك سلمان، وسعت المملكة العربية السعودية بشكل عام إلى تهدئة التكهنات بشأن الحالة الصحية للملك سلمان البالغ من العمر 86 عامًا، والذي يحكم أكبر مصدر للنفط وأكبر اقتصاد في العالم العربي منذ عام 2015.

الحالة الصحية للملك سلمان

وحول الحالة الصحية للملك سلمان، فإن العاهل السعودي دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في مدينة جدة الساحلية أمس السبت «لإجراء بعض الفحوصات الطبية»، بحسب تقرير رسمي، نقلا عن بيان للديوان الملكي السعودي.

التحفظ على الحالة الصحية للملوك

وجاء في البيان «حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وينعم بالصحة والعافية»، ويشار إلى أنّه من النادر أن تقدم المملكة العربية السعودية تقريرًا عن صحة الملك، وفي عام 2017، رفضت المملكة العربية السعودية التقارير وتزايد التكهنات بأن الملك كان يخطط للتنازل عن العرش لصالح نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، وفق ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

عملية المرارة وجهاز تنظيم ضربات القلب

وخضع الملك سلمان لعملية جراحية لإزالة المرارة عام 2020، ونُقل إلى المستشفى مؤخرًا في مارس الماضي، بسبب ما وصفته وسائل الإعلام الحكومية بـ«الفحوصات الطبية الناجحة» ولتغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب.

تغير السياسات الداخلية والخارجية للمملكة

وفي ظل حكم العاهل السعودي الحالي، أطلقت المملكة العربية السعودية إصلاحات اقتصادية طموحة لعصر ما بعد النفط، ومنحت المزيد من الحقوق للمرأة، مع تبني سياسة خارجية أكثر حزمًا بما في ذلك الدخول في حرب في اليمن المجاورة، وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أطلق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى التطوير ومواكبة متطلبات العصر الحديث.