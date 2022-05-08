المعمل المركزي لمياه الشرب بسوهاج يحصل على رخصة الهيئة النووية والإشعاعية

حصل المعمل المركزي لمياه الشرب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، على رخصة الهيئة النووية والإشعاعية، وذلك لضمان التشغيل الأمثل للأجهزة المعملية وتحقيق متطلبات الجهات الرقابية.

تشغيل أحدث الأجهزة في الشركة

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إن الحصول على تلك الرخصة يسهم في تشغيل أحدث الأجهزة العالمية التي تستخدم في إجراء التحليلات المعملية لعينات مياه الشرب للتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة المياه.

حصول المعمل على شهادة الأيزو الدولية

وأشار الكيميائي منصور صابر علي، رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إلى أن المعمل المركزي لمياه الشرب حصل على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 17025، ويضم معمل العضوية الذي يقوم بقياس المبيدات والمواد العضوية ومعمل غير العضوية لقياس العناصر الثقيلة والفلزات وبعض العناصر الأخرى.

وأوضح رئيس قطاع المعامل والجودة، أن المعمل المركزي يضم جهاز بلازما الحث المزدوج I.C.P لقياس العناصر الثقيلة، وجهازي التحليل الغازي الكروماتوجرافي الكتلي والعادي (GC/MS – GC/µECD) لقياس المركبات العضوية، وعدد من الأجهزة المساعدة وملحقات التشغيل لتحليل العديد من المؤشرات العضوية وغير العضوية لعينات مياه الشرب، طبقا لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007، بشأن توفير كوب مياه نظيف للمواطنين بسوهاج.