صرف 7.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1374 في البحيرة

صرفت مديرية القوى العاملة في البحيرة، منح عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ7439 عاملا مسجلا، بإجمالي 7 ملايين و439 ألف جنيه، وتسجيل 230 عاملا جديدا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم، حسب ما أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

منح صحية واجتماعية

وأوضح وزير القوى العاملة، أنّ مديرية البحيرة صرفت منحا لهذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، منها 3 منح مواليد بـ6 آلاف جنيه، و3 منح زواج واحدة بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بـ2000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بـ10 آلاف جنيه، وصرف 2000 جنيه لعامل لإجراء عملية جراحية صغرى.

وأضاف عثمان عبدالرسول، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال أبريل الماضي، أنّ المديرية عيّنت 1374 شابا من مختلف المؤهلات، بينهم 25 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وتسجيل 2751 من راغبي العمل، وتوفير 432 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1002 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

محاضر للمنشآت المخالفة

وانتهت المديرية في مجال التفتيش العمالي، من التفتيش على 502 منشأة «دوري وحملات»، ما أسفر عن تحرير 36 محضرا للمنشآت المخالفة، وعقد 5 ندوات توعية عمالية، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، انتهت المديرية من التفتيش على 46 منشأة دوري وحملات، ما أسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ31 منشأة أخرى، والتفتيش على 112 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 11 ألفا و695 عاملا، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية، أنّه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 22 شكوى عمالية، جرى تسوية شكويين منها وديا، وإحالة 4 منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكويين، و14 ما زالت تحت البحث والدراسة.

تدريبات على المشغولات اليدوية

وفي مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من تنفيذ دورتين تدريبيتين بمركز تدريب مهني حوش عيسى على مهن التفصيل والحياكة والتطريز الآلي والمشغولات اليدوية لـ23 متدربة، فضلا عن الانتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات.