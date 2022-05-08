بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في 15 تصنيفا

بدأت عملية تلقي طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الأولى للدورة 2022-2026، صباح اليوم، على مستوى 27 محافظة، وتشمل 15 تصنيفاً نقابياً.

وشملت التصنيفات النقابية: «الصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك».

وزير القوى العاملة يتابع انتخابات النقابات العمالية

وتابع محمد سعفان وزير القوي العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، على الطبيعة، عملية تقديم طلبات الترشح في القاهرة، بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشارع الحجاز مصر الجديدة، حيث تفقد أماكن تلقي الطلبات لـ15 تصنيفًا نقابيًا.

1.9 مليون عامل يختارون 11612 مرشحًا

واطمأن الوزير على سير عملية تلقي الطلبات دون مشكلات، مؤكدا أن موجود بنفسه لحل أي معوقات تواجه المتقدمين للترشح، مشيرًا إلى أن هناك 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة لتلقي طلبات الترشح لـ1034 لجنة نقابية تمثل مليونًا و995 ألفًا 837 عاملا في انتخابات المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن هناك 11612 مرشحًا تقدموا إلكترونيًا على موقع الوزارة حتى الآن.

وأكد وزير القوي العاملة، متابعة الانتخابات من خلال غرفة العمليات في الوزارة التي تعمل علي مدار 24 ساعة عملية تلقي الطلبات دون أي معوقات، لمواجهة وتذليل أي عقبات قبل حدوثها، بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.

إعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 مايو

وأثنى المتقدمون للترشح على تنظيم عملية تقديم أوراقهم من حيث سعة الأماكن ووسائل الأمان والراحة لهم داخل أماكن تلقى الطلبات والمجهود المبذول من وزارة القوى العاملة في هذا الشأن؛ للتيسير عليهم وحماية حقوق العمال في كل القطاعات.

وتستمر عملية تلقي طلبات الترشح في 27 محافظة لليوم الثاني على التوالي، غدا، من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء الاثنين 9 مايو 2022، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 من الشهر نفسه، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو، على أن تتم الانتخابات يوم 16 من الشهر نفسه، تحت إشراف قضائي كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من الشهر نفسه، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.

انتخابات النقابات في المحافظات

من جهته، قال السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، إنّه يتم استقبال الطلبات في مقر مديرية القوى العاملة، من خلال 5 لجان موزعة على الأدوار منعا للزحام، تشمل تصنيفات المرحلة الأولى للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الراغبين في الترشح توافدوا منذ الصباح الباكر لتقديم طلباتهم، ووضعت اللافتات الإرشادية وشاشات العرض لتوجيه الراغبين في الترشح للجان الخاصة بهم، ولم يواجههم أي معوقات.

وأكد حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة في قنا، استقبال الطلبات في منطقة عمل قنا للجان الجنوب، ومنطقة عمل نجع حمادي للجان الشمال، من خلال 37 لجنة تشمل تصنيفات المرحلة الأولى للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنّ العملية الانتخابية لم يواجهه أي معوقات.

من جانبه قال مدير مديرية القوى العاملة في أسيوط حازم حسن، إنّه يتم استقبال الطلبات في مقر مديرية القوى العاملة، من خلال 33 لجنة موزعة على الأدوار منعا للزحام، تشمل تصنيفات المرحلة الأولى للعملية الانتخابية.