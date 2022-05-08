ارتفاع تدريجي في الحرارة حتى الثلاثاء المقبل.. وتوصيات مهمة للمزارعين

أصدرَت لجنة متابعة التقلبات المناخية التابعة لوزارة الزراعة عدداً من التوصيات الزراعية التي تتواكب مع ملامح الطقس خلال الأسبوع الحالي، موضحة أنَّه سيكون هناك ارتفاع تدريجي في الحرارة الأحد يصل ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية في الوجه البحري وحول 36 إلى 38 درجة مئوية في الوجه القبلي، على أن يزيد الارتفاع الاثنين من 2 إلى 3 درجات إضافية، أما بداية من الثلاثاء فتكون فتنخفض درجة الحرارة لتعاود بنفس القيم وتستمر حول المعدل حتى نهاية الأسبوع.

تذبذبات كبيرة في امتصاص النبات للغذاء

أوضحت اللجنة في تقريرها، أنَّه سيكون هناك تذبذبات كبيرة في عملية أمتصاص النبات لمعظم المحاصيل خصوصاً في الوجه البحري وصعوبة امتصاص عناصر هامة لهذه المرحلة مثل كالسيوم، وبورون، وماغنسيوم، وفسفور، وبالتالي الإضافة الأرضية من أسمدة ستكون غير مفيدة، مع زيادة في معدلات التنفيل وتساقط العقد الصغير والثمار الحديثة على الفاكهة خاصة «مانجو، وزيتون، وموالح ورمان» وعلى الخضر مثل: «الخيار، والكتتالوب، والشمام، والطماطم، والفلفل والبطيخ اللب».

ظهور أجيال عديده من الآفات الزراعية

وتابع أنَّه ستكون هناك زيادة كبيرة في أجيال عديدة من الآفات مثل المن والتربس والجاسيد والبق الدقيقي والأكاورسات ويدان حرشفية الأجنحة مثل التوتا أبسلوتا ودودة براعم الزيتون ودودة ثمار العنب وفراش درنات البطاطس وثاقبات الذرة ودودة الحشد، و زيادة في دورات المرض للأمراض مثل البياض الدقيقي والأنثراكنوز ولفحة الأزهار والندوات والبياض الزغبي ولفحة الساق الصمغية على كثير من المحاصيل.

وأكّدت اللجنة أنَّ عودة الحرارة المعتدلة خلال هذه الأيام ستكون مفيدة جدًا للمحاصيل في مرحلة النضج الأخير مثل: البطاطس، والبنجر، والثوم، والبصل، والبسلة، والجزر لأنَّها تقلل تنفس الظلام الذي يعمل على هدم المادة الجافة التي يكونها النبات بالتوجه لدرنات البطاطس أو الحبوب أو أي جزء للتخزين وبالتالي يزيد «صب» المادة الجافة وبيزيد التحجيم والأوزان وكمان الصلابة والجودة.